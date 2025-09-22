Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 13 au 19 septembre

Internationalil y a 8 heures
Le président américain Donald Trump réagit à côté d'Erika Kirk, veuve de Charlie Kirk, après avoir pris la parole lors de la cérémonie commémorative publique pour le militant d'extrême droite Charlie Kirk au stade State Farm de Glendale, en Arizona, le 21 septembre 2025. (Photo de Mandel NGAN / AFP)
Le président américain Donald Trump réagit à côté d'Erika Kirk, veuve de Charlie Kirk, après avoir pris la parole lors de la cérémonie commémorative publique pour le militant d'extrême droite Charlie Kirk au stade State Farm de Glendale, en Arizona, le 21 septembre 2025. (Photo de Mandel NGAN / AFP) © AFP or licensors
Cérémonie politique

Hommage à Charlie Kirk : entre recueillement et démonstration politique du camp Trump

Près de deux semaines après l’assassinat de Charlie Kirk, figure montante de la droite radicale américaine, plus de 60 000 personnes se sont rassemblées dimanche 21 septembre au State Farm Stadium de Phoenix. Dans une atmosphère mêlant ferveur religieuse, émotion et accents de campagne, Donald Trump et les ténors du mouvement Maga ont salué la mémoire de l’influenceur disparu, érigé en « martyr de la liberté américaine ».

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Hommage à Charlie Kirk : entre recueillement et démonstration politique du camp Trump

Vu sur: Le Figaro

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés