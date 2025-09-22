Cérémonie politique

Hommage à Charlie Kirk : entre recueillement et démonstration politique du camp Trump

Près de deux semaines après l’assassinat de Charlie Kirk, figure montante de la droite radicale américaine, plus de 60 000 personnes se sont rassemblées dimanche 21 septembre au State Farm Stadium de Phoenix. Dans une atmosphère mêlant ferveur religieuse, émotion et accents de campagne, Donald Trump et les ténors du mouvement Maga ont salué la mémoire de l’influenceur disparu, érigé en « martyr de la liberté américaine ».