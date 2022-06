Guerre en Ukraine : Boris Johnson met en garde Emmanuel Macron contre « toute tentative » d'une solution négociée « maintenant »

Boris Johnson a mis en garde Emmanuel Macron contre la tentation d'une solution négociée « maintenant » en Ukraine au risque de prolonger « l'instabilité mondiale ».

Les dirigeants britannique et français ont pu dialoguer dimanche, en marge du sommet du G7 qui se déroule en Allemagne. La situation en Ukraine était notamment au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Boris Johnson.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a mis en garde, ce dimanche 26 juin, le président français, Emmanuel Macron, contre la tentation d'une solution négociée « maintenant » en Ukraine au risque de prolonger « l'instabilité mondiale », selon le gouvernement britannique et des informations de France Info.

Lors d'une rencontre en marge du sommet du G7 qui se tient en Allemagne, les deux dirigeants « ont convenu qu'il s'agissait d'un moment critique pour l'évolution du conflit et qu'il était possible de renverser le cours de la guerre », a indiqué un porte-parole du gouvernement britannique.

Alors que les combats se poursuivent, notamment dans le Donbass, l'Ukraine réclame plus d'armes et de sanctions contre Moscou.

« Le sommet du G7 doit répondre par plus de sanctions contre la Russie et plus d'armes lourdes pour l'Ukraine », a indiqué sur Twitter Dmytro Kouleba, le chef de la diplomatie ukrainienne, à la suite d'une frappe russe survenue dans la matinée sur un quartier résidentiel proche du centre de Kiev.