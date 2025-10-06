Chute imminente ?

Le gouvernement Lecornu mis sous pression par Bruno Retailleau : L'implosion déjà inévitable ?

À peine annoncé, le gouvernement de Sébastien Lecornu vacille déjà. La trop grande place accordée à des figures macronistes ainsi que la nomination de Bruno Le Maire, vue comme une provocation à droite, a déclenché la colère de Bruno Retailleau et ravivé les fractures au sein de la fragile coalition macroniste-LR. Entre accusations de trahison, menaces de démission et réunions de crise, retour sur une soirée chaotique qui pourrait précipiter la chute du nouvel exécutif.