Gérald Darmanin annonce une loi pour l’expulsion des étrangers délinquants

Gérald Darmanin a annoncé ce mardi 26 juillet la présentation « à la rentrée de septembre » d’une loi pour lever « toutes les réserves » législatives empêchant l’expulsion du territoire des étrangers délinquants. Au titre de « ces réserves », le ministre de l’Intérieur, invité sur RTL, a cité le fait « d’avoir contracté un mariage » ou d’être arrivé sur le territoire « avant un certain âge ».

Le ministre de l’Intérieur affiche depuis plusieurs jours sa détermination à expulser les étrangers délinquants hors du territoire national. « Notre main ne tremble pas », a précisé Gérald Darmanin sur RTL ce mardi 26 juillet.

Gérald Darmanin a réclamé l’expulsion d’un étranger, un temps suspecté après l’attaque de deux policiers mercredi soir à Lyon. Et ce à cause des antécédents judiciaires de cet individu, même si l’homme a été par la suite « totalement » mis hors de cause par les autorités.

Le président Emmanuel Macron s’est engagé à ce que les Ordonnances de quitter le territoire français (OQTF) soient appliquées à 100%, Gérald Darmanin a fait valoir qu’il y avait eu des progrès « depuis deux ans », date de son arrivée au coeur du ministère de l’Intérieur, en convenant qu’il y avait des améliorations à apporter dans ce domaine. En 2020, moins de 10 % des OQTF ont été appliquées.

« Au premier semestre (2022), on a augmenté de 25 % » les expulsions, selon le ministère.

Le ministre a souligné qu’en matière d’éloignement d’étrangers délinquants, la France n’expulsait pas vers des pays où sévit la guerre comme la Syrie ou l’Afghanistan.

« Depuis deux ans, 2 751 étrangers délinquants ont été expulsés, 770 comme responsables de trafic de stupéfiants, 900 pour violences conjugales ».