Front Populaire : Michel Onfray fait l'éloge des débats intellectuels et estime que la plainte de la Grande Mosquée de Paris contre Michel Houellebecq est une atteinte à la liberté d’expression

Michel Onfray s'est confié à la rédaction du Figaro suite à la plainte de la Grande Mosquée de Paris contre Michel Houellebecq.

Le numéro hors-série du 30 novembre dernier de la revue Front Populaire s’est retrouvé au cœur d’une polémique. Suite à la publication d’un grand entretien croisé avec Michel Onfray, l’écrivain Michel Houellebecq est depuis visé par une plainte de la Grande Mosquée de Paris pour « provocation à la haine contre les musulmans ».

Michel Onfray s’est confié à la rédaction du Figaro suite à cette polémique. Interrogé par Alexandre Devecchio, Michel Onfray a tenu à préciser que la citation de Michel Houellebecq avait été sortie de son contexte :

« Les propos incriminés procèdent d'une citation et plus précisément d'une citation sortie de son contexte avec une subtilisation d'une partie de la phrase sans aucun signe typographique la signalant. (…) Ajoutons à cela que cette phrase est la retranscription d'un dialogue, que cet échange a duré six heures, que nous avons pris le parti de ne rien corriger d'autre que ce qui était grammaticalement fautif, et ce afin d'éviter une réécriture totale de l'entretien. C'est de l'oral écrit dont nous avons souhaité qu'il ne soit pas de l'oral réécrit. Comme dans une conversation, une certaine imprécision s'en suit, c'est inévitable ».

Selon Michel Onfray, « aucune pensée, aucun échange, aucune réflexion ne sont possibles si l'on ne généralise pas pour les besoins de la conversation, du débat et du dialogue qui, justement, jouent de ces approximations dues aux généralisations. (…) Je crois aux débats intellectuels, même vifs, mais pas aux prétoires où les arguties des avocats ne se soucient guère de vérité, de justesse et de justice. La vérité du monde n'est pas affaire d'avocat talentueux et retors, mais de débats contradictoires avec des intellectuels, des penseurs, des philosophes. Le temps de l'Inquisition est derrière nous. Veillons à ce qui ne redevienne pas d'actualité ».

Michel Onfray considère également dans cet entretien au Figaro que la plainte de la Grande Mosquée de Paris à l’égard de Michel Houellebecq est une atteinte à la liberté d’expression.