Best-Of du 13 au 19 septembre

Le président français Emmanuel Macron s'exprime lors d'un sommet des Nations Unies sur les Palestiniens au siège de l'ONU, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) à New York, le 22 septembre 2025. La France et d'autres pays se préparent à reconnaître un État palestinien alors que la semaine diplomatique centrale de l'ONU a débuté lundi, après une vague de gouvernements occidentaux qui ont symboliquement approuvé la création d'un État et déclenché la colère d'Israël. (Photo de Ludovic MARIN / AFP) © AFP
Geste présidentiel

La France franchit un pas historique : Emmanuel Macron reconnaît l’État de Palestine à l’ONU

À la tribune des Nations unies, Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 22 septembre la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la France. Un geste hautement symbolique, qui fait de Paris le troisième membre du G7 – après la Grande-Bretagne et le Canada – à adopter cette position. Le président français présente cette décision comme un levier pour relancer la paix au Proche-Orient et mettre fin à la guerre à Gaza, mais elle ne manquera pas de susciter débats et critiques sur la scène internationale.

