Geste présidentiel

La France franchit un pas historique : Emmanuel Macron reconnaît l’État de Palestine à l’ONU

À la tribune des Nations unies, Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 22 septembre la reconnaissance officielle de l’État de Palestine par la France. Un geste hautement symbolique, qui fait de Paris le troisième membre du G7 – après la Grande-Bretagne et le Canada – à adopter cette position. Le président français présente cette décision comme un levier pour relancer la paix au Proche-Orient et mettre fin à la guerre à Gaza, mais elle ne manquera pas de susciter débats et critiques sur la scène internationale.