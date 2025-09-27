Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Santéil y a 2 heures
Dent. (Image d'illustration)
Dent. (Image d'illustration) © Reuters
Révolution médicale

Faire repousser ses dents : le pari médical japonais qui pourrait transformer la dentisterie d’ici 2030

C’est un tournant historique pour la médecine dentaire : un traitement régénératif permettant de faire repousser des dents humaines est entré en phase d’essais cliniques au Japon. Menée par l’hôpital Kitano à Osaka, l’étude repose sur un anticorps ciblant un gène clé de la croissance dentaire. Objectif affiché : offrir d’ici 2030 une alternative durable aux prothèses et implants, et ouvrir la voie à une « troisième dentition » chez l’homme.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Faire repousser ses dents : le pari médical japonais qui pourrait transformer la dentisterie d’ici 2030

Vu sur: Popular Mechanics

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés