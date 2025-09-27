Santéil y a 2 heures
Révolution médicale
Faire repousser ses dents : le pari médical japonais qui pourrait transformer la dentisterie d’ici 2030
C’est un tournant historique pour la médecine dentaire : un traitement régénératif permettant de faire repousser des dents humaines est entré en phase d’essais cliniques au Japon. Menée par l’hôpital Kitano à Osaka, l’étude repose sur un anticorps ciblant un gène clé de la croissance dentaire. Objectif affiché : offrir d’ici 2030 une alternative durable aux prothèses et implants, et ouvrir la voie à une « troisième dentition » chez l’homme.
Vu sur: Popular Mechanics