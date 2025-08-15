Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 2 au 8 août

High-techil y a 8 heures
Face à la sécheresse, le Royaume-Uni appelle ses citoyens à supprimer leurs vieux e-mails
Face à la sécheresse, le Royaume-Uni appelle ses citoyens à supprimer leurs vieux e-mails © Torsten Dettlaff / Pexels
« Incident d’importance nationale »

Face à la sécheresse, le Royaume-Uni demande à ses citoyens de supprimer leurs mails pour économiser de l’eau

Les autorités britanniques dressent une liste de plusieurs recommandations pour limiter la sécheresse qui touche le pays. Parmi elles, supprimer ses mails ou réparer des toilettes qui fuient.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Face à la sécheresse, le Royaume-Uni demande à ses citoyens de supprimer leurs mails pour économiser de l’eau

Vu sur: Le Figaro

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés