Musk défie Wikipédia
Elon Musk prépare Grokipedia, une encyclopédie « sans biais » pilotée par l’IA
Nouvelle offensive d’Elon Musk contre les « bastions progressistes » du web. Sa startup xAI développe Grokipedia, une alternative à Wikipédia où les articles ne seraient plus rédigés par des bénévoles mais générés par IA. Derrière la promesse d’une « vérité maximale », le projet interroge : Grok, le chatbot qui en sera la matrice, s’est déjà illustré par des propos antisémites, climatosceptiques et complotistes.
