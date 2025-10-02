Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 20 au 26 septembre

Médiail y a 3 heures
Elon Musk. (Image d'illustration)
Musk défie Wikipédia

Elon Musk prépare Grokipedia, une encyclopédie « sans biais » pilotée par l’IA

Nouvelle offensive d’Elon Musk contre les « bastions progressistes » du web. Sa startup xAI développe Grokipedia, une alternative à Wikipédia où les articles ne seraient plus rédigés par des bénévoles mais générés par IA. Derrière la promesse d’une « vérité maximale », le projet interroge : Grok, le chatbot qui en sera la matrice, s’est déjà illustré par des propos antisémites, climatosceptiques et complotistes.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Elon Musk prépare Grokipedia, une encyclopédie « sans biais » pilotée par l’IA

