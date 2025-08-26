Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Internationalil y a 2 heures
Le président américain Donald Trump. (Image d'illustration)
Le président américain Donald Trump. (Image d'illustration) © BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Tensions au sommet

Donald Trump franchit une nouvelle étape dans son bras de fer avec la Fed et licencie sa gouverneur Lisa Cook

La tension monte entre la Maison-Blanche et la Réserve fédérale américaine. Le président Donald Trump a annoncé le limogeage de Lisa Cook, gouverneure de la Fed, l’accusant de fraude immobilière. Lisa Cook affirme, elle, qu’elle ne démissionnera pas et rappelant que le président américain « n’a pas le pouvoir de révoquer un membre indépendant » de la Banque centrale.

avec Emmanuel Cahour
