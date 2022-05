Devant les députés, Elisabeth Borne a confirmé sa candidature dans le Calvados pour les élections législatives

Elisabeth Borne sera bien candidate dans le Calvados pour les élections législatives de juin prochain.

Alors que la nouvelle Première ministre doit composer le futur gouvernement, Elisabeth Borne a fait part de son souhait de s'engager aussi dans la bataille des élections législatives. Elisabeth Borne a confirmé sa candidature en tant que députée dans le Calvados, devant les députés de la majorité, selon des informations de LCP et du Figaro.

Stanislas Guerini avait lui aussi confirmé sa présence dans la course aux législatives. Il s’est confié sur cette période des législatives :

« C'est toute la différence avec ceux qui disent "élisez-moi" à une élection où ils ne sont pas candidats. Elisabeth Borne est une femme d'engagement. Elle est et restera candidate aux élections législatives ».

Parmi les anciens Premiers ministres, Jean Castex n’était pas député, tout comme François Fillon ou Dominique de Villepin. Edouard Philippe avait lui de son côté démissionné le jour de son entrée à Matignon.

Au lendemain de sa nomination en tant que Premier ministre, Elisabeth Borne s’est donc rendue ce mardi matin à l'Assemblée nationale pour rencontrer les députés.

Aussi candidate dans le Calvados pour les législatives, elle leur a présenté ses axes de travail :

« La tâche qui nous attend est immense. Vous pouvez compter sur moi pour qu'on continue cette méthode de travail étroite entre la majorité et le gouvernement. Le président de la République a été élu sur un programme clair et ambitieux. Pour le porter il nous faut une majorité la plus large possible ».

Après s’être présentée devant les députés de la majorité ce mardi matin, Elisabeth Borne a déjeuné avec Emmanuel Macron à l’Elysée, selon BFM TV.