Internationalil y a 4 heures
Relooking diplomatique
De l’uniforme au deux-pièces : le signal envoyé par Zelensky à Trump
Pour son entretien à Washington, le président ukrainien a adopté une tenue sobre sans cravate, conforme aux codes du Bureau ovale. Geste anticipé en coulisses, il vise à faire baisser la charge symbolique de sa présence et à éviter les polémiques de forme qui parasitent le fond. Un choix d’image pensé comme marque de respect du protocole et d’ouverture alors que s’ouvrent des échanges sensibles sur la paix en Ukraine.
Vu sur: Huffington Post