Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 9 au 15 août

Internationalil y a 4 heures
Président français Emmanuel Macron (2e à g.) et président américain Donald Trump (à d.) écoutent le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’une réunion avec des dirigeants européens dans l’East Room de la Maison Blanche, à Washington, D.C., le 18 août 2025. Des dirigeants européens se joignent ce jour-là à Volodymyr Zelensky pour des entretiens avec Donald Trump, alors qu’ils cherchent une voie pour mettre fin à l’offensive russe. Les dirigeants attendus à Washington lundi pour apparaître aux côtés de Zelensky se présentent comme la « coalition des volontaires ».
Président français Emmanuel Macron (2e à g.) et président américain Donald Trump (à d.) écoutent le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’une réunion avec des dirigeants européens dans l’East Room de la Maison Blanche, à Washington, D.C., le 18 août 2025. Des dirigeants européens se joignent ce jour-là à Volodymyr Zelensky pour des entretiens avec Donald Trump, alors qu’ils cherchent une voie pour mettre fin à l’offensive russe. Les dirigeants attendus à Washington lundi pour apparaître aux côtés de Zelensky se présentent comme la « coalition des volontaires ». © AFP or licensors
Relooking diplomatique

De l’uniforme au deux-pièces : le signal envoyé par Zelensky à Trump

Pour son entretien à Washington, le président ukrainien a adopté une tenue sobre sans cravate, conforme aux codes du Bureau ovale. Geste anticipé en coulisses, il vise à faire baisser la charge symbolique de sa présence et à éviter les polémiques de forme qui parasitent le fond. Un choix d’image pensé comme marque de respect du protocole et d’ouverture alors que s’ouvrent des échanges sensibles sur la paix en Ukraine.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

De l’uniforme au deux-pièces : le signal envoyé par Zelensky à Trump

Vu sur: Huffington Post

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Politique