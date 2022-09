Covid-19 : la Haute Autorité de santé approuve l'utilisation de trois vaccins adaptés au variant Omicron pour la nouvelle campagne de rappel

La Haute Autorité de santé a approuvé l'utilisation de trois vaccins adaptés au variant Omicron pour la nouvelle campagne de rappel.

La Haute Autorité de santé recommande qu'une dose de rappel soit administrée avec ces vaccins bivalents aux personnes de plus de 60 ans ainsi qu'aux plus fragiles pour freiner la de la Covid-19.

La Haute Autorité de santé (HAS) a rendu son avis, ce mardi 20 septembre, sur l'utilisation des vaccins bivalents de Pfizer et Moderna contre le variant Omicron et ses sous-lignages, dont BA.5. La HAS recommande l'utilisation de ces vaccins dans le cadre d'une campagne de rappel à mettre en place cet automne.

La Haute Autorité de santé préconise que les personnes de plus de 60 ans et à risques soient les premières à recevoir une dose de rappel.

Dans le cadre de cette campagne de rappel que la HAS recommande de mettre en place à l'automne, l'utilisation des vaccins bivalents est préconisée "de préférence", fait savoir l'Autorité et "quels que soient les vaccins utilisés précédemment".

Une seule exception concerne les personnes de moins de 30 ans. La HAS "maintient sa recommandation de n'utiliser que les vaccins Comirnaty", soit ceux développés par Pfizer.

La HAS "maintient sa recommandation de coupler la campagne de rappel vaccinal contre la Covid-19 à celle de vaccination contre la grippe, et rappelle que l’injection le même jour des deux vaccins est possible, si elle est réalisée sur deux sites d’injection distincts".

Les vaccins bivalents de Pfizer et Moderna utilisent la technique de l'ARN messager, mais l'ont adapté pour qu'elle cible à la fois la souche originale du virus originaire de Wuhan en Chine, et son variant Omicron. Les vaccins bivalents ne sont donc "pas des nouveaux vaccins mais des vaccins adaptés aux souches circulantes", dont les sous-lignages d'Omicron, précise la HAS.

La Haute Autorité de santé appelle à "poursuivre les efforts de vaccination des personnes à risque non vaccinées ou n’ayant pas encore reçu leurs doses de rappel, en particulier les plus âgées", estimant, avec seulement 32,9% des doses de rappel effectuées chez 60-79 ans et 46,2% chez les 80 ans et plus, que la couverture vaccinale chez ces populations est encore "insuffisante".