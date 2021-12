© PHILIPPE DESMAZES / AFP

Barrière contre le virus

Covid-19 : le masque en extérieur est de nouveau obligatoire à Lyon, Villeurbanne et dans les Pyrénées-Orientales

Avec la hausse des contaminations liées à la pandémie de Covid-19 et face au variant Omicron, de nombreuses villes ont décidé d’instaurer à nouveau le port du masque à l’extérieur. A Lyon et Villeurbanne, cette obligation va entrer en vigueur jeudi à minuit, selon la préfecture du Rhône. Cette décision sera aussi appliquée à Paris et dans les Pyrénées-Orientales.