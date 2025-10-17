Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Justiceil y a 58 minutes
Cédric Jubillar est photographié dans la salle d'assises du Tarn à l'ouverture de l'audience de son procès pour le meurtre de sa femme Delphine Jubillar, à Albi, le 23 septembre 2025. (Photo de Lionel BONAVENTURE / AFP) © AFP or licensors
Première sentence

La cour a condamné Cédric Jubillar à 30 ans de prison pour le meurtre de son épouse Delphine

Quatre ans et demi après la disparition mystérieuse de Delphine Jubillar, la justice a tranché. Ce vendredi 17 octobre, la cour d’assises du Tarn a reconnu Cédric Jubillar coupable du meurtre de son épouse, survenu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, une décision dont il a immédiatement fait appel.

La cour a condamné Cédric Jubillar à 30 ans de prison pour le meurtre de son épouse Delphine

