Première sentence

La cour a condamné Cédric Jubillar à 30 ans de prison pour le meurtre de son épouse Delphine

Quatre ans et demi après la disparition mystérieuse de Delphine Jubillar, la justice a tranché. Ce vendredi 17 octobre, la cour d’assises du Tarn a reconnu Cédric Jubillar coupable du meurtre de son épouse, survenu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines. Il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, une décision dont il a immédiatement fait appel.