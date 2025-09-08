Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Consommationil y a 1 heures
Voitures électriques.
Voitures électriques. © Reuters
Politique industrielle

Un coup de pouce supplémentaire pour les voitures électriques européennes

Le gouvernement a annoncé ce lundi une mesure incitative inédite pour encourager l’achat de voitures électriques fabriquées avec des batteries produites sur le sol européen. À partir du 1er octobre, les acheteurs bénéficieront d’un bonus supplémentaire de 1 000 euros, qui viendra s’ajouter au bonus écologique déjà en vigueur. Objectif affiché : soutenir les ménages dans la transition énergétique, mais aussi renforcer la filière automobile européenne face à la concurrence internationale.

avec Emmanuel Cahour
