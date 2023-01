François Hollande a l’intention de voter pour le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, et non pas pour Olivier Faure lors du second tour du congrès du Parti Socialiste.

© Angelos Tzortzinis / AFP Olivier Faure fragilisé ? Congrès du PS : François Hollande annonce qu'il votera pour Nicolas Mayer-Rossignol L'ancien chef de l'Etat a ironisé sur la « performance » d'Olivier Faure, arrivé en tête du premier tour avec 49,15% des voix lors du congrès du Parti Socialiste.

Ajouter au classeur Lecture Zen Congrès du PS : François Hollande annonce qu'il votera pour Nicolas Mayer-Rossignol avec Atlantico Rédaction