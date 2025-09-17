Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Politiqueil y a 3 heures
Olivier Faure a été réélu à la tête du PS.
Olivier Faure a été réélu à la tête du PS.
Flou stratégique

Les socialistes se disent déçus de leur entretien avec Sébastien Lecornu, à la veille d’un grand mouvement social

Les socialistes ont été reçus ce mercredi par le Premier ministre Sébastien Lecornu à Matignon, mais leurs attentes n’ont pas été satisfaites. Selon Olivier Faure, le chef du gouvernement est resté vague sur ses intentions, laissant planer l’incertitude sur les mesures qui seront prises face aux priorités du Parti socialiste.

avec Emmanuel Cahour
