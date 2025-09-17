Flou stratégique

Les socialistes se disent déçus de leur entretien avec Sébastien Lecornu, à la veille d’un grand mouvement social

Les socialistes ont été reçus ce mercredi par le Premier ministre Sébastien Lecornu à Matignon, mais leurs attentes n’ont pas été satisfaites. Selon Olivier Faure, le chef du gouvernement est resté vague sur ses intentions, laissant planer l’incertitude sur les mesures qui seront prises face aux priorités du Parti socialiste.