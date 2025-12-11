POLITIQUE
Un électeur pénètre dans un isoloir dans un bureau de vote du Touquet, pour le second tour des élections régionales françaises, le 27 juin 2021.

©

ATLANTICO BUSINESS

11 décembre 2025

Si la course à la présidentielle est à l’image des débats parlementaires, pour les milieux d’affaires le résultat serait catastrophique

Pour les milieux d'affaires, si les débats budgétaires préfigurent la campagne présidentielle, le résultat va être catastrophique. Pour eux, le pays a besoin d'une totale rénovation politique plus que d'une stratégie économique. Un programme de rénovation budgétaire, économique et financière n'est pas la priorité.

Jean-Marc Sylvestre

3 min de lecture

MOTS-CLES

élection présidentielle 2027 , débats parlementaires , milieux d’affaires , exercice parlementaire , budgets

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

