DUALITE

11 décembre 2025

La guerre du RN aura bien lieu

Que la justice confirme ou non l’inéligibilité de Marine Le Pen, une discrète mais puissante pression se met en place à l’extérieur du parti pour pousser le parti vers de possibles alliances à droite plutôt que de rester sur la ligne ni gauche ni droite de sa dirigeante historique.