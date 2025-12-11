POLITIQUE
Le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, et la présidente du groupe parlementaire du parti, Marine Le Pen, s'adressent à la presse à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre français à l'hôtel Matignon à Paris, le 17 septembre 2025.

©

DUALITE

11 décembre 2025

La guerre du RN aura bien lieu

Que la justice confirme ou non l’inéligibilité de Marine Le Pen, une discrète mais puissante pression se met en place à l’extérieur du parti pour pousser le parti vers de possibles alliances à droite plutôt que de rester sur la ligne ni gauche ni droite de sa dirigeante historique.

Clément Macchi

Clément Macchi

Clément Macchi est consultant en stratégie politique et spécialisé dans l'opinion publique. Il est responsable du suivi des études au sein du think-tank Spirales.

