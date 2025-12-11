POLITIQUE
Le vice-président exécutif de l'UE chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, Stéphane Séjourne, lors d'un débat au Parlement européen à Strasbourg, le 7 octobre 2025.

©

BALLE DANS LE PIED

11 décembre 2025

Cette sidérante interview du Commissaire européen à la stratégie industrielle et à la prospérité qui dit tout du suicide économique de l’UE

Stéphane Séjourné, le commissaire français à la stratégie industrielle, a donné une interview au quotidien néérlandais NRC.

Philippe Crevel
Philippe Crevel Go to Philippe Crevel page

Philippe Crevel image
Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

