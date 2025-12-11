©
Le vice-président exécutif de l'UE chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, Stéphane Séjourne, lors d'un débat au Parlement européen à Strasbourg, le 7 octobre 2025.
BALLE DANS LE PIED
11 décembre 2025
Cette sidérante interview du Commissaire européen à la stratégie industrielle et à la prospérité qui dit tout du suicide économique de l’UE
Stéphane Séjourné, le commissaire français à la stratégie industrielle, a donné une interview au quotidien néérlandais NRC.
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
