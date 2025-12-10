DILEMME STRATEGIQUE

10 décembre 2025

Exporter ou ne pas exporter de micro-processeurs vers la Chine, telle est la question (vitale pour l’Occident)

En rouvrant partiellement l’exportation de puces d’intelligence artificielle vers la Chine, Donald Trump remet au cœur du débat une question stratégique majeure : faut-il vendre pour rester dominant, ou restreindre pour contenir un rival ? Derrière le retour des GPU NVIDIA sur le marché chinois se dessine une bataille beaucoup plus large, où se mêlent souveraineté technologique, rapports de force géopolitiques et fragilité d’un leadership américain fondé sur une avance que Pékin s’emploie désormais à combler à marche forcée.