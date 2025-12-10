POLITIQUE
Xi Jinping. (Image d'illustration)

Xi Jinping. (Image d'illustration)

© AFP

DILEMME STRATEGIQUE

10 décembre 2025

Exporter ou ne pas exporter de micro-processeurs vers la Chine, telle est la question (vitale pour l’Occident)

En rouvrant partiellement l’exportation de puces d’intelligence artificielle vers la Chine, Donald Trump remet au cœur du débat une question stratégique majeure : faut-il vendre pour rester dominant, ou restreindre pour contenir un rival ? Derrière le retour des GPU NVIDIA sur le marché chinois se dessine une bataille beaucoup plus large, où se mêlent souveraineté technologique, rapports de force géopolitiques et fragilité d’un leadership américain fondé sur une avance que Pékin s’emploie désormais à combler à marche forcée.

Photo of Jean-Pierre Corniou
Photo of Alexandre Delaigue
Jean-Pierre Corniou et Alexandre Delaigue

12 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Corniou image
Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).

Alexandre Delaigue image
Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

