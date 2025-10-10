Agenda polarisant

Ce que pensent vraiment les électeurs américains de la politique de vengeance de Donald Trump contre les démocrates

Promettant d’être la « rétribution » de ses partisans, Donald Trump a fait de la vengeance politique un axe central de son second mandat. Enquêtes ciblées, coupes budgétaires punitives, attaques contre ses opposants : sa présidence s’impose comme celle du règlement de comptes. Mais alors que la “revenge politics” s’installe à Washington, une question demeure : jusqu’où les électeurs américains sont-ils prêts à le suivre sur cette voie ?