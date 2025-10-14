Danger pour les français

Budget 2026 : Zoom sur les hausses d'impôts pour les particuliers prévues par Sébastien Lecornu

Sous la pression d’un déficit public abyssal, le gouvernement français mise sur les impôts pour rééquilibrer les comptes. Le projet de budget 2026, présenté avec retard, prévoit une hausse nette des prélèvements obligatoires estimée à 13,7 milliards d’euros, qui pèsera à la fois sur les particuliers et sur les entreprises. Entre gel du barème de l’impôt sur le revenu, suppression de niches fiscales et rabotage d’exonérations, les ménages risquent d’être les premiers touchés par cette cure d’austérité déguisée.