Douche froide

À Bruxelles, Mario Draghi refroidit l’optimisme d’Ursula von der Leyen sur la compétitivité européenne

Réunis mardi à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne et l’ancien président de la BCE ont offert deux lectures opposées de la santé économique du Vieux Continent. Tandis qu’Ursula von der Leyen saluait les progrès de l’Union, Mario Draghi a sonné l’alarme sur le retard croissant de l’Europe face aux États-Unis et à la Chine, dénonçant lenteur, bureaucratie et manque d’ambition.