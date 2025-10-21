Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 11 au 17 octobre

Internationalil y a 4 heures
L'économiste italien et ancien président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi donne une conférence de presse pour faire le point sur les progrès réalisés un an après le « rapport Draghi » sur l'avenir de la compétitivité européenne, au siège de l'UE à Bruxelles, le 16 septembre 2025.
© NICOLAS TUCAT / AFP
Douche froide

À Bruxelles, Mario Draghi refroidit l’optimisme d’Ursula von der Leyen sur la compétitivité européenne

Réunis mardi à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne et l’ancien président de la BCE ont offert deux lectures opposées de la santé économique du Vieux Continent. Tandis qu’Ursula von der Leyen saluait les progrès de l’Union, Mario Draghi a sonné l’alarme sur le retard croissant de l’Europe face aux États-Unis et à la Chine, dénonçant lenteur, bureaucratie et manque d’ambition.

avec Emmanuel Cahour
