Le slogan du mouvement du 10 septembre, "Bloquons tout" inscrit sur un quais de la Garonne à Bordeaux en août 2025 (Photo de Christophe ARCHAMBAULT / AFP)
La rue et les réseaux

« Bloquons tout » : Le 10 septembre réunira aussi des militants d'extrême gauche prêts à "tout péter"

Né sur les messageries cryptées et amplifié par les réseaux sociaux, le mouvement « Bloquons Tout » appelle à paralyser le pays le 10 septembre, en réaction au plan d’économies présenté par François Bayrou. Derrière un slogan simple, une nébuleuse de collectifs s’organise, portée par des milliers de jeunes militants et largement ancrée à gauche. Entre revendications multiples, radicalité assumée et exclusions internes, le mouvement cherche encore sa forme.

