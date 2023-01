Bataille de l’opinion : 66% des Français sont opposés à la réforme des retraites, un pourcentage en forte hausse

Des manifestants mobilisés contre la réforme des retraites.

Le mouvement social contre la réforme des retraites est approuvé par une majorité de Français, selon un nouveau sondage de l’institut Elabe pour BFMTV. Une grande majorité est opposée au projet de réforme des retraites de l'exécutif. Cette étude montre que cette opposition se renforce.

Selon les conclusions de cette étude, l'hostilité d'une grande majorité des Français vis-à-vis du projet de réforme des retraites est confortée et se renforce largement. Cette étude démontre que le gouvernement est dominé dans la bataille de l'opinion.

D’après ce sondage, un éventuel "blocage du pays" pour obtenir le retrait ou des modifications du projet de réforme des retraites est envisagé avec bienveillance. 55% des Français "comprendraient un blocage du pays", vu comme "seul moyen" pour que le gouvernement "le retire ou le modifie". Ce taux atteint 63% chez les actifs.

66% des Français déclarent leur opposition au projet de réforme des retraites (une hausse de sept points en l’espace d’une semaine).

37% des sondés sont très opposés à ces mesures.

Seulement 34% des Français interrogés soutiennent le projet de réforme du gouvernement.

55% des 65 ans et plus et 53% des retraités soutiennent cette réforme.

Les plus grands opposants à cette réforme sont les professions intermédiaires (82% de détracteurs, une hausse de 14 points) et les ouvriers (79%, une augmentation de 8 points). 75% des 35-64 ans rejettent la perspective proposée par le gouvernement.

45% des opposants maintiennent qu'"il ne faut pas repousser l'âge de départ à la retraite" et ils sont encore 44% à souligner son caractère "injuste".

Parmi les opposants à la politique de l'exécutif, 64% des Français déplorent "l'injustice" des mesures dévoilées par le gouvernement.

Ce sondage a été réalisé sur un échantillon de 1.000 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes: sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération. Interrogation par Internet du 17 au 18 janvier 2023.