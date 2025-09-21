Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 13 au 19 septembre

Défenseil y a 44 minutes
Une maquette du SCAF, présentée lors de la 55e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) à l'aéroport de Paris-Le Bourget, le 15 juin 2025.
Une maquette du SCAF, présentée lors de la 55e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) à l'aéroport de Paris-Le Bourget, le 15 juin 2025. © THOMAS SAMSON / AFP
Tensions

Avion de combat européen SCAF : Paris se veut rassurant et affirme qu’une solution sera trouvée « d’ici la fin de l’année »

France, Allemagne et Espagne insistent sur leur volonté de trouver des solutions pour lever les points de blocage du projet.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

