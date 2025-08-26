Coup d'éclat diplomatique

L'Australie expulse l'ambassadeur iranien, et accuse l'Iran pour deux attaques antisémites sur son territoire

L’Australie a pris mardi une décision diplomatique d’une rare fermeté à l’égard de Téhéran. Le gouvernement de Canberra a annoncé l’expulsion de l’ambassadeur iranien, accusant directement les autorités de la République islamique d’être impliquées, de près ou de loin, dans une série d’attaques à caractère antisémite survenues récemment à Melbourne et à Sydney.