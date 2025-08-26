Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Internationalil y a 2 heures
Le Premier Ministre d'Australie, Anthony Albanese, lors d'une allocution en faveur de l'Etat palestinien le 11 août 2025. (Photo by Hilary Wardhaugh / AFP)
Coup d'éclat diplomatique

L'Australie expulse l'ambassadeur iranien, et accuse l'Iran pour deux attaques antisémites sur son territoire

L’Australie a pris mardi une décision diplomatique d’une rare fermeté à l’égard de Téhéran. Le gouvernement de Canberra a annoncé l’expulsion de l’ambassadeur iranien, accusant directement les autorités de la République islamique d’être impliquées, de près ou de loin, dans une série d’attaques à caractère antisémite survenues récemment à Melbourne et à Sydney.

Emmanuel Cahour
Vu sur: France24

