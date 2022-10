Assassinat de Lola : les parents de la victime demandent d'arrêter d'utiliser "le nom et l'image de leur enfant à des fins politiques", selon leur avocate

Des personnes participent à un rassemblement pour honorer la mémoire de Lola, le jeudi 20 octobre à Paris.

Des centaines de personnes se sont réunies jeudi soir, à Paris, en réaction au meurtre de l'adolescente de 12 ans. Eric Zemmour et des représentants de Reconquête ont participé à ce rassemblement.

© Michel Stoupak / NurPhoto / NurPhoto via AFP

La famille de Lola, l'adolescente de 12 ans dont le corps a été retrouvée dans une malle à Paris le 14 octobre, a demandé ce vendredi que "cesse instamment, et soit retirée, toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques", lors des manifestations et sur Internet, selon les précisions de leur avocate dans un communiqué.

Les parents de Lola souhaitent "pouvoir honorer la mémoire de leur fille dans la sérénité, le respect et la dignité qui lui est due", a indiqué l'avocate.

Une manifestation s’est déroulée à Paris jeudi, en présence notamment d'Eric Zemmour et de membres de son parti Reconquête. Lors de ce rassemblement, certains manifestants portaient des pancartes sur lesquelles figurait le visage de la collégienne.

Marine Le Pen et des députés du Rassemblement National ont respecté une minute de silence afin de rendre hommage à Lola ce jeudi, devant l’Assemblée nationale.