Arrêts maladie : Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, n’est pas favorable à un « moins bon remboursement »

Aurélien Rousseau et Gabriel Attal à la sortie du Conseil des ministres.

Dans un entretien à LCI, le ministre de la Santé a annoncé que des mesures seront prises auprès des entreprises et des professionnels de santé pour faciliter les contrôles des arrêts maladie.

Invité sur LCI ce dimanche, le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, s’est exprimé sur de nombreux sujets comme la canicule, la Covid-19 et la situation tendue dans les hôpitaux. Aurélien Rousseau a également évoqué le budget de la sécurité sociale et la hausse des arrêts maladie en France.

Les arrêts maladie ont augmenté de 7,9 % en un an, et de 30 % en 10 ans. Le gouvernement cherche des solutions pour minimiser cette forte hausse.

Une solution pourrait être d’imposer un jour de carence supplémentaire et de moins bien rembourser les personnes qui bénéficient d’arrêts maladie. Mais Aurélien Rousseau n’y est pas favorable.

« Cette hausse n’est pas soutenable. Je ne crois pas que la solution soit dans le moins bon remboursement. Il y aura des mesures pour faciliter les contrôles », a-t-il confié.

Concernant la canicule et à ce stade, le ministre de la Santé précise que le gouvernement « n’a pas constaté de conséquences sanitaires. Il n’y a pas eu d’explosion d’appels au Samu ou d’admission dans les services d’urgence ».

Aurélien Rousseau a aussi évoqué la situation liée au Covid-19 :

« Le Covid n’est pas encore une maladie respiratoire comme les autres. Si la circulation du virus accélère, on accélérera la campagne de vaccination » prévue en octobre.