Argentine : virage sécuritaire sans garde-fous, Milei donne les pleins pouvoirs à la police fédérale

Sans débat parlementaire ni consultation institutionnelle, le président argentin Javier Milei a signé un décret qui transforme profondément les prérogatives de la police fédérale. Celle-ci pourra désormais arrêter, détenir ou surveiller des individus sans autorisation de la justice. Inspirée des modèles israélien et américain, cette réforme suscite l’inquiétude des milieux juridiques et de l’opposition, qui y voient un tournant autoritaire dangereux. Dans un pays déjà marqué par la violence institutionnelle et les détentions arbitraires, cette décision pourrait fragiliser encore davantage l’État de droit.