Victoire surprise

Argentine : Javier Milei triomphe aux législatives de mi-mandat et consolide son pouvoir

Le parti du président ultralibéral Javier Milei, La Libertad Avanza, a remporté une victoire éclatante lors des élections législatives de mi-mandat, confirmant son hégémonie sur la scène politique argentine. Ce succès, qui lui permet de presque tripler sa base parlementaire, lui offre une légitimité renforcée pour poursuivre son programme de dérégulation et d’austérité.