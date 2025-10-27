Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 18 au 24 octobre

Internationalil y a 1 heures
Javier Milei à son arrivée pour assister à la commémoration du Jour du drapeau à Buenos Aires, le 20 juin 2025.
Javier Milei à son arrivée pour assister à la commémoration du Jour du drapeau à Buenos Aires, le 20 juin 2025. © LUIS ROBAYO / AFP
Victoire surprise

Argentine : Javier Milei triomphe aux législatives de mi-mandat et consolide son pouvoir

Le parti du président ultralibéral Javier Milei, La Libertad Avanza, a remporté une victoire éclatante lors des élections législatives de mi-mandat, confirmant son hégémonie sur la scène politique argentine. Ce succès, qui lui permet de presque tripler sa base parlementaire, lui offre une légitimité renforcée pour poursuivre son programme de dérégulation et d’austérité.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Argentine : Javier Milei triomphe aux législatives de mi-mandat et consolide son pouvoir

Vu sur: RFI

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés