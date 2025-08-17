Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 9 au 15 août

Internationalil y a 27 minutes
Donald Trump et Vladimir Poutine se serrent la main à la fin d'une conférence de presse conjointe après avoir participé à un sommet sur l'Ukraine en Alaska, le 15 août 2025.
Donald Trump et Vladimir Poutine se serrent la main à la fin d'une conférence de presse conjointe après avoir participé à un sommet sur l'Ukraine en Alaska, le 15 août 2025. © DREW ANGERER / AFP
Sommet Trump-Poutine

Après sa rencontre avec Vladimir Poutine, Donald Trump fait état de « grands progrès » avec la Russie

À la veille de l’arrivée de Volodymyr Zelensky et de plusieurs dirigeants Européens à Washington, Donald Trump s'est félicité des avancées des négociations avec son homologue russe.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Voir la bio »

Après sa rencontre avec Vladimir Poutine, Donald Trump fait état de « grands progrès » avec la Russie

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés