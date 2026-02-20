POLITIQUE
Une femme passe devant un immense drapeau national iranien accroché à l'extérieur de la mosquée Emamzadeh Saleh, place Tajrish, au nord de Téhéran, le 12 mars 2024.
TEMPETE SOUS UN CRANE

20 février 2026

Iran : Donald Trump aurait pris la décision de frapper… mais comment comprendre ce qui guide ses décisions ?

Alors que les tensions autour du programme nucléaire iranien restent vives, la question d’une éventuelle intervention américaine dépend moins des déclarations publiques que des arbitrages internes à la Maison-Blanche. Entre pressions idéologiques, rapports du renseignement et calculs politiques, la décision de Donald Trump se joue à l’intersection de plusieurs cercles d’influence.

Photo of Emmanuel Razavi
Photo of Pierre Berthelot
Emmanuel Razavi Go to Emmanuel Razavi page et Pierre Berthelot Go to Pierre Berthelot page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Razavi image
Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

Pierre Berthelot image
Pierre Berthelot

Pierre Berthelot est chercheur associé à l' IPSE et directeur de la revue Orients Stratégiques. 

 

