SURPRISE GLACEE
20 février 2026
Plusieurs milliers de glaciers se sont remis à grandir à travers la planète et ils posent tout autant de problèmes que ceux qui fondent
Alors que la fonte des glaciers symbolise le réchauffement climatique, une étude publiée dans Nature révèle que plus de 3.000 d’entre eux sont aujourd’hui en expansion. Un phénomène loin d’être inédit, mais qui, à l’instar du recul des glaces, peut engendrer des risques majeurs pour les populations et les infrastructures, posant à nouveau la question de notre capacité d’anticipation et d’adaptation face aux dynamiques naturelles.
Benoît Rittaud est un mathématicien maître de conférences à l'université Paris 13, au sein du laboratoire d'analyse, géométrie et applications (Institut Galilée).
