Après avoir envahi la Russie, la Finlande et l’Angleterre, le variant Delta (indien) menace l'Allemagne et la France

Soignant coronavirus

Ce variant représente 90% des nouveaux cas à Moscou, et 95% des nouveaux cas au Royaume Uni

Après avoir submergé la Russie, la Finlande et l’Angleterre, le variant Delta (ou variant indien), plus agressif que le variant anglais est déjà à l’origine de plusieurs clusters en France,. Et il continue de tracer sa route à une vitesse inquiétante souligne Le Parisien.

En Russie et en Finlande le variant Delta est train de l’emporter. Au Royaume-Uni, où l’on s’est vacciné massivement, à la différence de la population russe, c’est plié. Représentant désormais près de 95 % des cas détectés, cette nouvelle version du Covid-19 a remis le pays sous tension, contraignant Boris Johnson, le Premier ministre, à reporter de quatre semaines, au 19 juillet, la dernière étape du déconfinement.

Londres enregistre désormais près de 11 000 cas quotidiens, un record depuis février. Les épidémiologistes français suivent l’évolution de la situation britannique avec d’autant plus d’attention qu’elle donne de précieuses indications sur ce qui pourrait se passer chez nous dans les semaines qui viennent.

En Allemagne, la proportion de ce variant dans les nouveaux cas a presque doublé en une semaine outre-Rhin. Il représente déjà 15 % des nouveaux cas séquencés.