App Store sous pression : Grok contre ChatGPT, la guerre des vitrines

Le 12 août, le patron de xAI affirme que le classement de l’App Store verrouille la première place au profit d’OpenAI et promet des poursuites. Apple invoque des critères neutres et des contre-exemples comme DeepSeek. Sam Altman réplique, et le duel Musk–OpenAI repart de plus belle. Au-delà des invectives, l’enjeu est la distribution: contrôler la vitrine d’iOS, c’est peser sur l’adoption de l’IA, alors que la marque est déjà sous pression antitrust.

