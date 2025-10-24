Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 11 au 17 octobre

Justiceil y a 4 heures
Jacqueline Jacob (au centre) et son mari Marcel Jacob (à gauche) arrivent à la cour d'appel de Dijon, dans le centre-est de la France, le 24 octobre 2025. (Photo : ARNAUD FINISTRE / AFP)
Jacqueline Jacob (au centre) et son mari Marcel Jacob (à gauche) arrivent à la cour d'appel de Dijon, dans le centre-est de la France, le 24 octobre 2025. (Photo : ARNAUD FINISTRE / AFP) © AFP or licensors
Rebondissement à retardement

Affaire Grégory : Jacqueline Jacob, la grand-tante soupçonnée d’être un « corbeau », à nouveau mise en examen

Âgée de 81 ans, Jacqueline Jacob, grand-tante du petit Grégory Villemin, a été mise en examen pour "association de malfaiteurs" par la cour d’appel de Dijon. Soupçonnée d’avoir été l’un des mystérieux corbeaux qui ont menacé la famille Villemin, elle ressort libre, sans contrôle judiciaire, dans une affaire qui continue, quarante et un ans après, de diviser juges, experts et avocats.

avec Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Vu sur: Le Figaro

