Rebondissement à retardement

Affaire Grégory : Jacqueline Jacob, la grand-tante soupçonnée d’être un « corbeau », à nouveau mise en examen

Âgée de 81 ans, Jacqueline Jacob, grand-tante du petit Grégory Villemin, a été mise en examen pour "association de malfaiteurs" par la cour d’appel de Dijon. Soupçonnée d’avoir été l’un des mystérieux corbeaux qui ont menacé la famille Villemin, elle ressort libre, sans contrôle judiciaire, dans une affaire qui continue, quarante et un ans après, de diviser juges, experts et avocats.