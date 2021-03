Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy est condamné à trois ans de prison dont un an ferme

L'ancien chef de l'Etat, Nicolas Sarkozy, a été déclaré coupable de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire des écoutes.

Le tribunal correctionnel de Paris a déclaré ce lundi 1er mars coupable de corruption et de trafic d'influence Nicolas Sarkozy, ainsi que Thierry Herzog et Gilbert Azibert, dans l'affaire dite « des écoutes Paul Bismuth ». L'ancien président est condamné à trois ans de prison dont un an ferme pour corruption. Son avocat, Thierry Herzog, est également condamné à trois ans de prison dont un an ferme, et l'interdiction d'exercer sa profession pendant cinq ans.

En décembre dernier, le Parquet National Financier avait requis des peines très lourdes : quatre ans de prison, dont deux avec sursis, à l'encontre de l'ancien magistrat Gilbert Azibert; quatre ans de prison dont deux avec sursis, assortis de cinq années d'interdiction professionnelle, à l'encontre de l'avocat Thierry Herzog ; quatre ans de prison dont deux avec sursis à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Les trois hommes répondaient de corruption et de trafic d'influence.

Jean-François Bonhert, le chef du PNF, était venu, en personne, le jour du réquisitoire, pour défendre l'action de son parquet et précisé qu'il ne fallait y voir aucun règlement de comptes politique.

Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est accusé avec son avocat d'avoir tenté d’obtenir auprès de Gilbert Azibert des informations couvertes par le secret dans une procédure judiciaire en échange d’un poste à Monaco pour ce dernier.

Selon des informations de L’Obs, dans le cadre de l’enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, les juges avaient découvert que Nicolas Sarkozy utilisait une ligne téléphonique secrète, ouverte sous l’alias de « Paul Bismuth », pour communiquer avec son avocat Thierry Herzog. Une dizaine de leurs conversations ont été retranscrites. Elles prouvent, selon la justice qu’un « pacte de corruption » a été conclu entre Nicolas Sarkozy, son avocat et l’ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Gilbert Azibert aurait transmis, via Thierry Herzog, des informations couvertes par le secret et tenté d’influer sur un pourvoi en cassation formé par Nicolas Sarkozy, en marge de l’affaire Bettencourt. En échange, ce dernier aurait accepté d’appuyer la candidature du magistrat, alors avocat général dans une chambre civile de la haute juridiction, pour un poste de prestige à Monaco.

La peine de prison ferme de Nicolas Sarkozy pourra être aménagée. C’est la première fois qu’un ancien président de la République est officiellement condamné à de la prison ferme.

Les avocats de la défense et les prévenus devraient faire appel de cette décision.

L'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, a en effet décidé de faire appel de sa condamnation pour corruption.