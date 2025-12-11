©
Une écharpe tricolore de maire
LE POINT ACTU
11 décembre 2025
Baromètre de Santé publique sur les habitudes des Français; Emmanuel Macron promet une loi pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs; municipales 2026 à Paris : Bournazel dévoile son plan sécurité... les infos à retenir
Et aussi : Une prime de 500 euros pour les maires; pas (ou peu) d'augmentations de salaires dans le privé en 2026; accord sur les droits de pêche entre l'UE et la Grande-Bretagne; Amnesty accuse le Hamas d'avoir commis des «crimes contre l'humanité»... Voici les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
2 min de lecture
MOTS-CLESmaires , entreprises , salaires , Hamas , 7 octobre , Union Européenne , Grande Bretagne , crimes contre l'humanité
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.