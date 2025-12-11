LE POINT ACTU

11 décembre 2025

Baromètre de Santé publique sur les habitudes des Français; Emmanuel Macron promet une loi pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs; municipales 2026 à Paris : Bournazel dévoile son plan sécurité... les infos à retenir

Et aussi : Une prime de 500 euros pour les maires; pas (ou peu) d'augmentations de salaires dans le privé en 2026; accord sur les droits de pêche entre l'UE et la Grande-Bretagne; Amnesty accuse le Hamas d'avoir commis des «crimes contre l'humanité»... Voici les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.