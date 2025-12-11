POLITIQUE
Une écharpe tricolore de maire

LE POINT ACTU

11 décembre 2025

Baromètre de Santé publique sur les habitudes des Français; Emmanuel Macron promet une loi pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs; municipales 2026 à Paris : Bournazel dévoile son plan sécurité... les infos à retenir

Et aussi : Une prime de 500 euros pour les maires; pas (ou peu) d'augmentations de salaires dans le privé en 2026; accord sur les droits de pêche entre l'UE et la Grande-Bretagne; Amnesty accuse le Hamas d'avoir commis des «crimes contre l'humanité»... Voici les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

France
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

