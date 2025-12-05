LE POINT ACTU

5 décembre 2025

La cour suprème donne une victoire à Donald Trump sur le découpage électoral du Texas ; Lecornu arrache un compromis sur la CSG ; Le procureur de Rennes classe la plainte contres les gendarmes de Sainte Soline...

Mais aussi : Le gouvernement demande la suspension en justice de Shein ; Et Jordan Bardella visé par une plainte pour favoritisme et détournement.