Jordan Bardella s'exprime sur la scène du Théâtre Marigny à Paris, le 28 Octobre 2025.
LE POINT ACTU
5 décembre 2025
La cour suprème donne une victoire à Donald Trump sur le découpage électoral du Texas ; Lecornu arrache un compromis sur la CSG ; Le procureur de Rennes classe la plainte contres les gendarmes de Sainte Soline...
Mais aussi : Le gouvernement demande la suspension en justice de Shein ; Et Jordan Bardella visé par une plainte pour favoritisme et détournement.
