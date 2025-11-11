Ce croquis du tribunal, réalisé le 29 juin 2022, montre le principal accusé Salah Abdeslam lors de la lecture du verdict du procès des auteurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.
LE POINT ACTU
11 novembre 2025
11 Novembre : Emmanuel Macron a ravivé la flamme du Soldat inconnu, le chef d'état-major des armées précise que "la France se prépare" à un "choc" avec la Russie, Salah Abdeslam souhaite rencontrer les victimes des attentats du 13 novembre, le patronat vent debout contre la « spirale de la taxation », Donald Trump s’en prend à la France
Soupçonnée d'un projet d'action violente, l'ex-compagne de Salah Abdeslam a été mise en examen pour "association de malfaiteurs terroriste".
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
