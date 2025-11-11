POLITIQUE
Ce croquis du tribunal, réalisé le 29 juin 2022, montre le principal accusé Salah Abdeslam lors de la lecture du verdict du procès des auteurs des attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

© BENOIT PEYRUCQ / AFP

LE POINT ACTU

11 novembre 2025

11 Novembre : Emmanuel Macron a ravivé la flamme du Soldat inconnu, le chef d'état-major des armées précise que "la France se prépare" à un "choc" avec la Russie, Salah Abdeslam souhaite rencontrer les victimes des attentats du 13 novembre, le patronat vent debout contre la « spirale de la taxation », Donald Trump s’en prend à la France

Soupçonnée d'un projet d'action violente, l'ex-compagne de Salah Abdeslam a été mise en examen pour "association de malfaiteurs terroriste".

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

5 min de lecture

