Des députés votent à main levée lors d'une séance de débat. (Image d'illustration)
© THOMAS SAMSON / AFP
LE POINT ACTU
6 décembre 2025
Retraites gelées, modèle social fragilisé, sanction allégée pour X, pourparlers en Floride et polémique vaccinale : les faits marquants du jour
Retraites gelées, modèle social sous tension, sanction adoucie pour X, diplomatie discrète en Floride et débat explosif sur la vaccination des nouveau-nés : l’actualité du jour mêle finances publiques, géopolitique et santé, sur fond d’équilibres toujours plus fragiles.
3 min de lecture
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.