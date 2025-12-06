POLITIQUE
Des députés votent à main levée lors d'une séance de débat. (Image d'illustration)

Des députés votent à main levée lors d'une séance de débat. (Image d'illustration)

© THOMAS SAMSON / AFP

LE POINT ACTU

6 décembre 2025

Retraites gelées, modèle social fragilisé, sanction allégée pour X, pourparlers en Floride et polémique vaccinale : les faits marquants du jour

Retraites gelées, modèle social sous tension, sanction adoucie pour X, diplomatie discrète en Floride et débat explosif sur la vaccination des nouveau-nés : l’actualité du jour mêle finances publiques, géopolitique et santé, sur fond d’équilibres toujours plus fragiles.

