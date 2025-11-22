Gérald Darmanin. (Image d'illustration)
22 novembre 2025
Chine créancière, paix sous pression, G20 à bout de souffle, Bolsonaro rattrapé par la justice et touristes piégés par l’IA : les 5 infos à retenir ce midi
Dette mondiale, paix en Ukraine, paralysie du G20, crise politique au Brésil, tourisme piégé par l’IA : la planète enchaîne les signaux d’un monde fragmenté où l’économie, la géopolitique et la technologie s’entrecroisent, souvent au détriment de la stabilité.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
