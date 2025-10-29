Le Louvre. (Image d'illustration)
© AFP or licensors
LE POINT ACTU
29 octobre 2025
Opération anti drogue meurtrière à Rio, ouragan Melissa, cambriolage du Louvre, budget 2026, troupes françaises en Ukraine : les 5 titres de l’actu
Ouragan à Cuba, bain de sang à Rio, scandale au Louvre, frénésie d’IA et bras de fer diplomatique à l’ONU : le monde vacille entre désastres, excès et rivalités.
3 min de lecture
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.