Tempête Merz

La tempête déclenchée par Friedrich Merz sur l’immigration continue : le ministre de la Santé admet qu'il existe bel et bien des « zones interdites » en Allemagne

Les propos de Friedrich Merz sur la criminalité liée à l’immigration ont mis le feu aux poudres en Allemagne, révélant une fracture profonde au sein de la CDU. Tandis que la ministre Nina Warken admet l’existence de « no-go zones » pour les femmes et que l’ex-chancelière Angela Merkel critique à distance son successeur, le débat sur l’insécurité et l’immigration tourne à la guerre des symboles. Une polémique qui, loin d’affaiblir la droite populiste, profite à l’AfD, désormais en pleine ascension dans les sondages.