Best-Of du 18 au 24 octobre

Politiqueil y a 36 minutes
Le chancelier allemand Friedrich Merz. (Image d'illustration)
Le chancelier allemand Friedrich Merz. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Tempête Merz

La tempête déclenchée par Friedrich Merz sur l’immigration continue : le ministre de la Santé admet qu'il existe bel et bien des « zones interdites » en Allemagne

Les propos de Friedrich Merz sur la criminalité liée à l’immigration ont mis le feu aux poudres en Allemagne, révélant une fracture profonde au sein de la CDU. Tandis que la ministre Nina Warken admet l’existence de « no-go zones » pour les femmes et que l’ex-chancelière Angela Merkel critique à distance son successeur, le débat sur l’insécurité et l’immigration tourne à la guerre des symboles. Une polémique qui, loin d’affaiblir la droite populiste, profite à l’AfD, désormais en pleine ascension dans les sondages.

avec Michael Curzon
author imageMichael Curzon

Michael Curzon est un rédacteur d'actualités pour The European Conservative, basé dans les Midlands en Angleterre. Il est également rédacteur en chef de Bournbrook Magazine, qu'il a fondé en 2019, et a précédemment écrit pour l'Express Online de Londres. Son compte Twitter est @MichaelWCurzon.

Voir la bio »

