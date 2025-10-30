Donald Trump arborant une casquette "Make America Great Again", le 21 juin 2025. (Image d'illustration)
30 octobre 2025
Croissance française en plein rebond, braquage du Louvre, essais nucléaires américains, revers de Geert Wilders et tensions baltes : les 5 titres de l’actu du jour
Croissance en hausse, braquage au Louvre, escalade nucléaire, revers électoral aux Pays-Bas et tensions aux frontières baltes : la journée du 30 octobre 2025 résume un monde sous haute tension entre reprise, crises et rivalités.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
