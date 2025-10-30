POLITIQUE
Donald Trump arborant une casquette "Make America Great Again", le 21 juin 2025. (Image d'illustration)

Donald Trump arborant une casquette "Make America Great Again", le 21 juin 2025. (Image d'illustration)

© MANDEL NGAN / AFP

LE POINT ACTU

30 octobre 2025

Croissance française en plein rebond, braquage du Louvre, essais nucléaires américains, revers de Geert Wilders et tensions baltes : les 5 titres de l’actu du jour

Croissance en hausse, braquage au Louvre, escalade nucléaire, revers électoral aux Pays-Bas et tensions aux frontières baltes : la journée du 30 octobre 2025 résume un monde sous haute tension entre reprise, crises et rivalités.

Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

