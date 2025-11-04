LE POINT ACTU

4 novembre 2025

SHEIN, le directeur du BHV scandalisé mais pas trop, l'ICE sème le chaos à Chicago, le 49.3 pourrait faire un retour fracassant, du ciment pour des corans : Lafarge passe au tribunal, et les arrêts de travails menacés à l'assemblée...

