POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Un pop-up store Shein, le 26 juin 2025. (Image d'illustration)

Un pop-up store Shein, le 26 juin 2025. (Image d'illustration)

© AFP or licensors

LE POINT ACTU

4 novembre 2025

SHEIN, le directeur du BHV scandalisé mais pas trop, l'ICE sème le chaos à Chicago, le 49.3 pourrait faire un retour fracassant, du ciment pour des corans : Lafarge passe au tribunal, et les arrêts de travails menacés à l'assemblée...

SHEIN, le directeur du BHV scandalisé mais pas trop, l'ICE sème le chaos à Chicago, le 49.3 pourrait faire un retour fracassant, du ciment pour des corans : Lafarge passe au tribunal, et les arrêts de travails menacés à l'assemblée.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

le point actu , Lafarge , Donald Trump , ICE , Chicago , Budget 2026 , arrêts de travail

THEMATIQUES

Média
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour