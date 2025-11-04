Un pop-up store Shein, le 26 juin 2025. (Image d'illustration)
© AFP or licensors
LE POINT ACTU
4 novembre 2025
SHEIN, le directeur du BHV scandalisé mais pas trop, l'ICE sème le chaos à Chicago, le 49.3 pourrait faire un retour fracassant, du ciment pour des corans : Lafarge passe au tribunal, et les arrêts de travails menacés à l'assemblée...
SHEIN, le directeur du BHV scandalisé mais pas trop, l'ICE sème le chaos à Chicago, le 49.3 pourrait faire un retour fracassant, du ciment pour des corans : Lafarge passe au tribunal, et les arrêts de travails menacés à l'assemblée.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESMédia
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS