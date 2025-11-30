Jordan Bardella s'exprime sur la scène du Théâtre Marigny à Paris, le 28 Octobre 2025.
30 novembre 2025
Jordan Bardella agressé lors d’une dédicace à Moissac, Les forces ukrainiennes ont détruit pour 60 millions de dollars de systèmes de défense russes, Macron recevra Zelensky à Paris ce lundi, 5 morts dans un incendie meurtrier en Meurthe-et-Moselle, évacuation de France Télévisions après une alerte à la bombe
Un homme a écrasé un œuf sur la tête du président du RN lors d'une séance de dédicaces pour son livre. Une plainte a été déposée au nom de Jordan Bardella et du parti.
